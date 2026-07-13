Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde atmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Srebrenitsa Soykırımı) Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(NATO) Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. NATO Zirvesi, 'iktidara gelirsek Külliye'yi yıkacağız' diyen vizyon fukaralarına, bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi (Cumhurbaşkanlığı) Külliyemizde atmaktadır. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz." diye konuştu.