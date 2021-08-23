Dolar
8.44
Euro
9.90
Altın
1,804.44
ETH/USDT
3,315.90
BTC/USDT
49,475.00
BIST 100
1,459.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir

Mümin Altaş   | 23.08.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir Fotoğraf: Raşit Aydoğan / AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında 3. dalgaya girildi
İran'da son 24 saatte 610 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye Sağlık STK'ları Platformundan yeterli toplumsal bağışıklık için 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir'

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir