AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Afganistan'da) Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere her türlü tedbiri alacak senaryo çalışılmıştır. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur." ifadelerini kullandı.
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