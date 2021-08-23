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Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Hak İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bölgelere arama kurtarma ve insani yardım desteği ulaştırdı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 23.08.2021
Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor

Istanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hak Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ve Kızılay koordinesinde, selden etkilenen afetzedeler için gezici aşevi tırında günlük 3 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıttı.

Temel gıda ihtiyaçları için kurulan 3 çadırda, 5 bin kişilik erzak ve oyuncak dağıtıldı.

Köylerde mahsur kalan hasta, engelli ve yaşlı afetzedelere, evlerinde ziyaretle erzak yardımında bulunuldu.

Selin yıkıma uğrattığı evlerden hastane ve yurtlara alınan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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