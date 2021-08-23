Hak İnsani Yardım Derneğinin Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere yardımları sürüyor
Hak İnsani Yardım Derneği, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bölgelere arama kurtarma ve insani yardım desteği ulaştırdı.
Istanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hak Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ve Kızılay koordinesinde, selden etkilenen afetzedeler için gezici aşevi tırında günlük 3 bine yakın kişiye sıcak yemek dağıttı.
Temel gıda ihtiyaçları için kurulan 3 çadırda, 5 bin kişilik erzak ve oyuncak dağıtıldı.
Köylerde mahsur kalan hasta, engelli ve yaşlı afetzedelere, evlerinde ziyaretle erzak yardımında bulunuldu.
Selin yıkıma uğrattığı evlerden hastane ve yurtlara alınan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.