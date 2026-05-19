AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "19 Mayıs" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Zorlu, mesajında, "19 Mayıs 1919, bir milletin kaderine yeniden yön verdiği gündür. Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, 'Ya istiklal ya ölüm' iradesiyle Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs ruhu, yalnızca aziz milletimizin değil, ortak tarih, kültür ve gönül bağıyla kenetlendiğimiz Türk dünyasının da bağımsızlık ülküsüne ilham veren güçlü bir mirastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Zorlu, paylaşımında yer verdiği videoda ise şunları kaydetti:

"Bugün tam 107 yıl önce Samsun'da yakılan o kutlu meşalenin istiklalimize ve istikbalimize açtığı yolun izindeyiz. Zira 19 Mayıs, yalnızca Anadolu'nun değil tüm Türk dünyasının umudu olan bir kıvılcımdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek bu büyük bayramı emanet ettiği sizler, Türkiye Yüzyılı'nın olduğu kadar ortak bir geleceği paylaşan Türk dünyasının da umut kaynağısınız. Bu yürüyüş, elbette ilimle, irfanla, milli bir şuurla ve ortak tarihimizden aldığımız güçle daha da anlam kazanacaktır. Kendi tarihinden, değerlerinden güç alan ve dünyaya açık gençliğimizle elbette gurur duyuyoruz."