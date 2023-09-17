Dolar
27.00
Euro
28.80
Altın
1,923.78
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
26,596.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi.

Elif Somuncu  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASECAP DAYS 2023 Zirvesi İstanbul'da başlıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Murat Akpınar için taziye mesajı
Alanya'da orman yangını çıktı
Cemal Gürsel'in mektubu Resmi Gazete'de değişikliklere uğratılarak yayımlandı
Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Benzer haberler

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet