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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan şişme bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botu tarafından çekildi.

Muhammed Gencebay Gür   | 24.05.2021
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan şişme bot, KEGM 8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadelerine yer verildi.

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