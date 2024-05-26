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Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Muhammet Ali Ateş, Cüneyt Çelik  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu

Ağrı

Taşlıçay'da aralıklarla etkili olan sağanak akşama doğru yerini doluya bıraktı.

Dolunun etrafı beyaza bürüdüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Dolu, ilçede bazı tarım arazilerine de zarar verdi.

Kars

Kars'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar olası dolu yağışına karşı araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.

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