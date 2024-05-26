Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı
Taşlıçay'da aralıklarla etkili olan sağanak akşama doğru yerini doluya bıraktı.
Dolunun etrafı beyaza bürüdüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Dolu, ilçede bazı tarım arazilerine de zarar verdi.
Kars
Kars'ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar olası dolu yağışına karşı araçlarını battaniye ve halılarla örterek korumaya çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.