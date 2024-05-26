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Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Konya'nın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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