Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,530.00
BTC/USDT
48,626.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

Hüseyin Yıldız   | 18.09.2021
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

Iğdır

Literatürdeki en büyük kuşlar arasında yer alan ve renkleriyle ilgi çeken erguvani balıkçıl, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi.

Alanında, ülkenin en fazla yüzölçümüne sahip Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 290 kuş türünün yaşadığı bilinen bölgede nadir görülen kuşlar arasında, genellikle göç dönemlerinde görülebilen erguvani balıkçıl da (ardea purpurea) yer alıyor.

Sığ sularda yaşayan ve beslenen, boyu 100, kanat açıklığı ise 150 santimetreyi bulan erguvani balıkçıl, burada yaşayan en ilgi çekici kuşlar arasında bulunuyor.

Kuş gözlemcilerinin de en çok görüntülemek istediği, renkleri ve yapısıyla dikkat çeken erguvani balıkçıl, milli parkta AA ekibince görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı
Belçika'da maske zorunluluğu büyük ölçüde kalkıyor

Benzer haberler

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda bu yıl 3 yeni kuş türü gözlendi

'Doğu'nun Çukurova'sı'nda üretilen erik kentin ekonomisine katkı sağlıyor

Ağrı Dağı Milli Parkı, kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor

Ağrı Dağı Milli Parkı, kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor
Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton
Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır'da 6 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı