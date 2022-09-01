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AFAD, Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.09.2022
AFAD, Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

İslamabad

AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.

Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.

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