AFAD, Pakistan'daki selde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistan'da selden etkilenen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.
İslamabad
AFAD koordinesinde, Sindh eyaletine bağlı Badin şehrinin Piru Lashari bölgesi kırsalında selzedelere yardım dağıtıldı.
Yardım çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Pakistan ordusu da destek verdi.
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