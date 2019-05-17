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CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye

Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı

Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda başta İdlib olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Sarp Özer   | 17.05.2019
Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı

Ankara

Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda başta İdlib olmak üzere bölgesel konular görüşüldü.

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