Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı
Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda başta İdlib olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Ankara
Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda başta İdlib olmak üzere bölgesel konular görüşüldü.
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