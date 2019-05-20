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Dünya

İran'da sel ve yıldırım 20 can aldı

İran'da, bazı eyaletlerde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve yıldırım nedeniyle 20 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Muhammet Kurşun   | 20.05.2019
İran'da sel ve yıldırım 20 can aldı

Tahran

İran'ın çeşitli eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve yıldırımlar 20 kişinin ölümüne, 37 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'tan bu yana Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Horasan-ı Rezevi, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve yıldırım nedeniyle 20 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını belirtti.

Söz konusu kişilerden 2'sinin sel sularına kapılarak, 18'inin ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Halidi, 37 yaralının da tedavi altına alındığını kaydetti.

İran'da 17 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlarda da 78 kişi yaşamını yitirmişti. İran Kriz Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bahtiyari, 25 eyalette toplam 235 şehir ve 4 bin 304 köyün etkilendiği sel felaketinde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık bin kişinin yaralandığını belirtmişti. İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu kaydetmişti. İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

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