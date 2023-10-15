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AFAD: Libya için 850 ton insani yardım malzemesi daha yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Libya'ya gönderilmek üzere 850 ton insani yardım malzemesinin daha İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktığı bildirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
AFAD: Libya için 850 ton insani yardım malzemesi daha yola çıktı

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Eylül'de tarihin en büyük afetlerinden birini yaşayan Libyalıların yaralarını sarmaya, umutsuzluğun ardındaki umut olmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "AFAD koordinasyonunda oluşturduğumuz iyilik köprüsüyle Libya'ya bugüne kadar 4 uçak, 5 gemi aracılığıyla, arama kurtarma ve sağlık personeli ile çok sayıda insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bugün 850 ton insani yardım malzemesi daha Libya'ya ulaştırılmak üzere İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı." bilgisine yer verildi.

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