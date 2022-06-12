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AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 12.06.2022
AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi.

Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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