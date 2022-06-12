AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi.
1⃣ Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiye’ye ve @AFAD_Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır.
Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır.
TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır.
— AFAD (@AFADBaskanlik) June 12, 2022
Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.