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Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 12.06.2022
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.  

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Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

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