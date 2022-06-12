Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.