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Gündem

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sincik olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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