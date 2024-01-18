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Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın doğusunda yarın çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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