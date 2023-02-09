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Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı.

Esra Hacioğlu Karakaya   | 09.02.2023
Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Adıyaman

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Umutkent Sitesi enkazından ses alınması üzerine, yaklaşık 17 saat önce çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 36 yaşındaki Yılmaz Çetin'e ulaşıldı. Çetin, alkışlar ve tekbirler eşliğinde karşılandı.

Depremden 77 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yılmaz Çetin'in çıkarıldığını gören erkek kardeşi, ağabeyini öperek karşıladı.

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