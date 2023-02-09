Dolar
18.83
Euro
20.25
Altın
1,883.85
ETH/USDT
1,633.30
BTC/USDT
22,720.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde çöken Burç Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması devam ediyor Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde yıkılan apartmanın enkazından 72 saat sonra 5 yaşındaki Hazal Güner ile 3 kişi kurtarıldı
logo
Gündem

Malatyalı depremzede, av köpeği "Alex" ile kurtarma çalışmalarına katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatyalı Uğur Şahin, kent merkezindeki bir binada "Alex" isimli av köpeği ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hakan Burak Altunöz   | 09.02.2023
Malatyalı depremzede, av köpeği "Alex" ile kurtarma çalışmalarına katılıyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Deprem anında ailesiyle kent merkezindeki evinden güçlükle çıkabilen Uğur Şahin, eşini ve çocuklarını güvenli bir bölgeye ulaştırmasının ardından bazı yakınlarıyla gönüllü olarak Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan bir binanın enkaz kurtarma çalışmalarına katıldı.

Beraberinde yaklaşık 6 yıldır yanından ayırmadığı köpeği "Alex" ile enkaz alanında arama kurtarma ekiplerine destek veren Şahin (32), beton delme ve kırma aleti, kazma kürekle ekiplere yardımcı oluyor.

Av köpeği "Alex", herhangi bir koku hissetmesi halinde bulunduğu yere oturarak tepki veriyor.

Uğur Şahin, AA muhabirine, amacının kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Depremin beraberinde getirdiği yaraların el birliği ile sarılacağını ifade eden Şahin, "Depremden biz de etkilendik. Evden çıkarken betonlar üzerimize düştü. O sırada evden çocukları çıkarmaya çalıştık. Şu an güvenli bir bölgedeler, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Şahin, köpeğinin eğitimli ve koku hassasiyetinin yüksek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine gönüllü olarak ekipmanlarımızla geldik. Köpeğim Alex ile birlikte çalışmalara katıldık. Yaklaşık 6 yıldır benimle birlikte. Eğitimli ve çok zeki bir köpek. Enkazda ilk cenazenin olduğu yerde oturdu ve yer gösterdi. Allah rızası için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köpeğim av köpeği ve kokuya duyarlı."

Uğur Şahin, enkazda görev alabilecek ve ekipmanı olan insanların arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Milli Eğitim Bakanı Özer: (Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz
Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi
AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı'ndan deprem bölgesine 25 milyon liralık yardım paketi

Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 78 saat sonra kurtarıldı

Mehmetçik deprem bölgesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Adıyaman'da depremden 72 saat sonra 2 kardeş enkaz altından sağ çıkarıldı

Adıyaman'da depremden 72 saat sonra 2 kardeş enkaz altından sağ çıkarıldı
İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi
Tekirdağ'da kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlatıldı

Tekirdağ'da kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet