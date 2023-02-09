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Arnavutluk arama kurtarma ekibi depremin oluşturduğu hasara şaşırdı

Arnavutluk Savunma Bakanlığının, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere gönderdiği ekip, Malatya'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Burak Altunöz   | 09.02.2023
Arnavutluk arama kurtarma ekibi depremin oluşturduğu hasara şaşırdı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde Malatya'da yıkılan binalarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ikinci günü kente gelerek çalışmalarına başlayan Arnavutluk Savunma Bakanlığına bağlı arama ve kurtarma ekibi, kent merkezindeki enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerine eşlik ediyor.

Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelip deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 63 personelden 20'si Malatya'da görev alıyor.

Ekip sorumlusu Major Endrit Cengu, AA muhabirine, çeşitli ülkelerde görev almalarına rağmen ilk defa bu denli büyük bir depremin sonuçlarına şahitlik ettiklerini söyledi.

Tevfik Temelli Caddesi'ndeki yıkılan binanın depremin büyüklüğünü gösteren yapılardan biri olduğuna değinen Cengu, "Şu an çalıştığımız bina yapısı en zorlarından birisi çünkü bina düşmüş şekilde. Binalarda katlar üst üste birbirini kapatarak yıkılıyor. Bu enkaza girilmesi ve çalışılması çok zor oluyor." dedi.

"Türkiye bizim için büyük bir ağabey"

Cengu, amaçlarının çok sayıda insana ulaşabilmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Arnavutluk ve Türkiye gibi aynı bölgede bulunan ülkeler sismik alan içerisinde yer alıyor. İnsan asla böyle bir depreme hazır olamaz ve beklemez. Büyük bir acı ve hiçbir ülkeyi böyle bir durumda görmek istemiyoruz ve özellikle Türkiye'yi. Türkiye bizim için büyük bir ağabey gibi biz de küçük kardeşiz. Umudumuz azalmaya başlıyor ama son taşı kaldırmadan biz pes etmeyeceğiz. Gece ve gündüz son dakikaya kadar buradayız. Umarım bir daha yaşamayız. Türkiye'ye geçmiş olsun."

"Canımızın bir parçası gidiyor"

Ekibe rehberlik yapan Sarah Haderi ise ekipte profesyonel deprem eksperleri ile doktor ve arama kurtarma çalışanlarının yer aldığına dikkati çekti.

Kendisinin de Arnavut olduğuna değinen Haderi, "Deprem nedeniyle canımızın bir parçası gidiyor. Burada aynı zamanda bir bütünlük hissediyorsun çünkü bu insanların başına gelen şey yarın bize de olabilir. Burada bulunabildiğim için çok mutluyum ve iyi hissediyorum. İnsanlarımızın hem iyi hem de kötü günde yanlarında olmamız gerekiyor. Türkiye bir bütün, insanların da bir bütün olması lazım. Bunu da her gün görebiliyoruz. İnsanlar yardım edebilmek için çaba sarf ediyor." diye konuştu.

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