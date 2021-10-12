Dolar
9.03
Euro
10.44
Altın
1,757.10
ETH/USDT
3,475.10
BTC/USDT
57,244.00
BIST 100
1,418.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kars’ta “Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yıldız   | 12.10.2021
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka ve hasta sayısı en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi 'Ronapreve' adlı ilacı Kovid-19 için değerlendirmeye aldı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı

Benzer haberler

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı

FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 7 zanlı yakalandı

FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 7 zanlı yakalandı
'Su altının ormanları' biyoçeşitliliğin devamı için haritalandırılacak

'Su altının ormanları' biyoçeşitliliğin devamı için haritalandırılacak
Kanlı gar saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Kanlı gar saldırısının üzerinden 6 yıl geçti