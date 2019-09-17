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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 17.09.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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