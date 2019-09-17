Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
101,447.40
Altın
1,502.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 17.09.2019
Motorin ve benzine zam

Ankara

Motorinin litre fiyatına 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 36 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 12 kuruş olarak benzinde ise 35 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 22 kuruş benzinde ise 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı Eşel Mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için dördüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 34 kuruşluk artışın 12 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 22 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,56 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,50 liraya, İzmir'de 6,47 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 36 kuruşluk artışın 35 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,19 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,88 liradan 7,23 liraya, İzmir'de 6,85 liradan 7,20 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Motorin ve benzine zam

Motorin ve benzine zam

Motorine 7 kuruş zam

Halk Ekmek ürünlerine zam

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi