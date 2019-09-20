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DEAŞ'ın infaz timi mensubu düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş

Terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen ve yasa dışı yollarla giriş yaptığı Türkiye'de dün İzmir'de yakalanan zanlının, yurt dışına kaçmak için düzensiz göçmenlerin arasına saklandığı belirlendi.

Mustafa Güngör   | 20.09.2019
DEAŞ'ın infaz timi mensubu düzensiz göçmenlerin arasına gizlenmiş

İzmir

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İzmir'de yakalanan zanlının, düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu kentte saklandığını tespit ettiği terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu Muhammed Ramadan'ın dün yakalanmasının ardından emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Suriye'den giriş yaptığı belirlenen ve Buca ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı lüks bir rezidansta saklandığı tespit edilen zanlının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı belirlendi.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenen Ramadan'ın daha önce yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde de isminin geçtiği, terör örgütünün infaz timinde bulunduğunun fotoğraflarıyla tespit edildiği öğrenildi.

Ramadan'ın bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Buca ilçesinde yakalanmıştı.

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