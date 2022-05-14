Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,044.40
BTC/USDT
29,473.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Isparta'da kısa süre etkili olan hortum sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kameralarınca kaydedildi
logo
Gündem

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Fikret Kavğalı   | 14.05.2022
Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme ve uyuşturucu ticareti gibi olaylara karıştıkları iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da geçen yıl çıkan 125 orman yangınının izleri siliniyor

Adana'daki enstitü yaklaşık 100 yıldır tarımın hizmetinde

Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu

Adana'da köpek saldırısı sonucu yaralanan çocuğun babası suç duyurusunda bulundu
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi
Adana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı

Adana'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi, ev ve iş yerlerini su bastı