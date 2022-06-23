Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana
Alpu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek de söndürme çalışmalarını takip etti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.