Euro
7.30
Dolar
6.76
BIST 100
91,007.69
Altın
1,636.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Adana Valisi Demirtaş: Anadolu Ajansı Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir

Adana Valisi Demirtaş, "Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. " ifadelerini kullandı.

İbrahim Erikan   | 06.04.2020
Adana Valisi Demirtaş: Anadolu Ajansı Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir

Adana

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, kurulduğu günden bu yana toplumun, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeler hakkında hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde bilgi almasına vesile olan Anadolu Ajansının, ilk olarak Milli Mücadele'nin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görevi yerine getirdiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu zamana aynı anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli Mücadelemizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele sürecinde çocuklara sağlık için öneriler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de koronavirüs korkusu genç ve yaşlılarda eşit
Uzmanlardan 'immün plazma' değerlendirmesi: Umut ışığı olabilir
Kovid-19 ile mücadele sürecinde diyaliz ve böbrek nakli hastalarına uyarılar

Benzer haberler

'AA, ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin gururudur'

'AA, ulusal ve uluslararası seviyede ülkemizin gururudur'

AA'nın ilk muhabiri Keşmirli Peştun: Abdurrahman Peşaveri

Adana Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor

'Anadolu Ajansı Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir'

'Anadolu Ajansı Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir'
ATO Başkanı Baran: AA tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışıyor

ATO Başkanı Baran: AA tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışıyor
'Bu küresel markada emeği olan herkesi kutlarım'

'Bu küresel markada emeği olan herkesi kutlarım'