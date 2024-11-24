Adana'da köprünün demir korkuluğu 3 panelvanın üzerine devrildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.
Adana
Onur Mahallesi'nde üzerinde reklam panolarının yer aldığı köprü korkuluğu, kuvvetli rüzgarda devrildi.
Korkuluk ve panoların çarptığı park halindeki 3 panelvanda hasar oluştu.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.