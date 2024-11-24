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Adana'da köprünün demir korkuluğu 3 panelvanın üzerine devrildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, köprüdeki demir korkuluğun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucu park halindeki 3 panelvanda hasar meydana geldi.

Mehmet Sancakzade  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Adana'da köprünün demir korkuluğu 3 panelvanın üzerine devrildi

Adana

Onur Mahallesi'nde üzerinde reklam panolarının yer aldığı köprü korkuluğu, kuvvetli rüzgarda devrildi.

Korkuluk ve panoların çarptığı park halindeki 3 panelvanda hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

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