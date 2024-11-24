Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde arama-tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2024
Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden… pic.twitter.com/ROddjbXCLO
Paylaşımda, teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.