Dolar
32.38
Euro
35.26
Altın
2,339.19
ETH/USDT
3,817.90
BTC/USDT
71,000.00
BIST 100
10,280.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da, Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşuyor
logo
Gündem

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Koray Kılıç  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı Fotoğraf: Sude Şahingöklü - AA

Adana

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Parkta eşiyle gezen Hüseyin Tatlı (70), AA muhabirine, haziranın sıcak başladığını söyledi.

Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hasta bezlerinde ödeme desteği yüzde 40 artırılacak
Bakan Özhaseki: "Özel Çevre Koruma Bölgeleri"nin sayılarını artıracağız
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çin devlet kanalına temaslarını değerlendirdi
"e-Tebligat" uygulamasıyla yaklaşık 8 bin ton kağıt tasarrufu yapıldı

Benzer haberler

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Trakya'da sıcak hava etkili oldu

Sıcak havalarda "susamayı beklemeden su için" uyarısı

Hindistan'da son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi öldü

Hindistan'da son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle 81 kişi öldü
Koltuk değnekli beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini sporla buluşturuyor

Koltuk değnekli beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini sporla buluşturuyor
Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı

Adana'da balıkçıların oltasına 26 kilogramlık lambuka takıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet