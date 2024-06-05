Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.
Adana
Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.
Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.
Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.
Parkta eşiyle gezen Hüseyin Tatlı (70), AA muhabirine, haziranın sıcak başladığını söyledi.
Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak." dedi.
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