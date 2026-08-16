Adana ve Malatya'da sağanak etkili oldu

Bekir Ömer Fansa,Okan Coşkun
16 Ağustos 2026•Güncelleme: 16 Ağustos 2026
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yollarda trafik aksadı.
Su basan Fuzuli Caddesi'ndeki alt geçit de tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yağışla etkili olan şiddetli rüzgarda merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin çatısı uçtu.
Çatının elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle enerji kesintisi yaşanan mahalleye ekip yönlendirildi.
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.
Kocaözü Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
Sağanak sonrası bazı ev ve ambarlarda su baskını meydana gelirken, üreticilerin sergi alanında bulunan kayısılar da zarar gördü.