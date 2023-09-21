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Adalet Bakanlığı 64 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 64 bilişim uzmanı alınacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Adalet Bakanlığı 64 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı hizmetlerinde teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmak, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırmak için bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü kadromuzu bilişim uzmanı yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Tunç'un açıklamasıyla beraber paylaşılan duyuruda bakanlığa 32 bilişim personeli, 18 çözümleyici ve 14 mühendisin sözleşmeli olarak alınacağı belirtildi.

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