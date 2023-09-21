Dolar
27.03
Euro
28.82
Altın
1,927.10
ETH/USDT
1,618.70
BTC/USDT
26,976.00
BIST 100
7,685.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı yapıların kontrollü yıkımı devam etti.

Mehmet Bayrak  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Öte yandan, Devlet Su İşleri ekipleri de Hasanlı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde zarar gören köprünün kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da sanayi sitesindeki yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı
Ege Üniversitesinin eski rektörü Hoşcoşkun hakkında dava açıldı
Hatay'da kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak
Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı
Adalet Bakanlığı 64 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Benzer haberler

Hatay'da kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak

Hatay'da kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak

Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı

Fas, deprem bölgelerinin imarı için 12 milyar dolar tahsis edecek

Faslı uzmanlar, depremin ülke ekonomisine etkisinin "külfetli" olacağını belirtiyor

Faslı uzmanlar, depremin ülke ekonomisine etkisinin "külfetli" olacağını belirtiyor
Nablus'un Duma köyündeki Filistinliler, İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya

Nablus'un Duma köyündeki Filistinliler, İsrail'in yıkım tehdidiyle karşı karşıya
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet