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Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yanan alanlarda inceleme yaptı.

Ali Rıza Akkır   | 07.08.2021
Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Muğla

Dalaman Açık Cezaevi'nde dinlenen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timini (CEKUT) ziyaret eden Gül, Köycegiz Ağla Yaylası yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu.

Daha sonra Seydikemer'in Bayır ile Çökek mahallelerine geçen Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları da inceledi.

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