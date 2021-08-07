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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.08.2021
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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