Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.
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Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 12, 2022
Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup,çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.