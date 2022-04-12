Dolar
14.69
Euro
15.96
Altın
1,957.86
ETH/USDT
3,049.70
BTC/USDT
40,482.00
BIST 100
2,440.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 12.04.2022
Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor
Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi
Türkiye'de 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Ekonomik toparlanma paketlerinde temiz enerjinin payı yüzde 4'te kaldı

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları ve vakalardaki artış sürüyor

Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı
Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de 24 bin 567, Hong Kong'da 1407 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukta cezaları artıran adım atacağız

Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukta cezaları artıran adım atacağız