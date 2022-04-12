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Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Kuş Cenneti Gölü havzasında bazı araziler su altında kaldı.

Ömer Ürer   | 12.04.2022
Efteni Kuş Cenneti Gölü havzası eriyen karla suya doydu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Göl havzasında su seviyesi eriyen karla yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar koruma alanında bulunan bölgede su seviyesi yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Göl ve Melen Çayı çevresindeki tarım arazileri ve meralar suyla kaplandı.

Su altında kalan araziler dron ile görüntülendi.

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