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Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen ve açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü.

Burak Akay   | 19.03.2022
Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi Fotoğraf: Burak Akay - Anadolu Ajansı

Çanakkale

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılışın ardından güzergahtaki sahne ve ses sistemlerinin kaldırılmasıyla, ilk hafta ücretsiz olan "simgelerin köprüsü" her iki yönden kullanılmaya başlandı.

Özellikle ağır vasıta sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği köprüden çok sayıda araç kıtalar arası geçiş yaptı. Sürücüler bu geçişlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

"Artık araç kuyruklarında beklemek yok"

Kamyon sürücüsü Bilal Ömürtaş, AA muhabirine, köprüyü çok beğendiğini söyledi.

Çanakkale'deki bir şirkette çalıştığını anlatan Ömürtaş, "Ağır vasıta kullanıyoruz. Eskiden biz gemi sırasında saatlerce bekliyorduk. Kamyonun içinde zaman geçmiyordu. Şu anda o kadar güzel bir kolaylık oldu ki 5 dakikada karşıya geçtim. Bu köprünün turizmden ulaşıma kadar her şeye büyük faydası var. Gemi sırasında bekleme derdin yok, araç kuyrukları yok. Şu an ücretsiz olarak köprümüzü kullanıyoruz. Allah yapanlardan razı olsun." diye konuştu.

İzmir'den Edirne yönüne gittiğini belirten Anıl Özyurt da köprünün çok güzel ve konforlu olduğunu dile getirdi.

Özellikle bayram dönemlerinde ve yoğun sezonda vatandaşların bu köprüyü kullanarak diğer yakaya geçmelerinin alternatif olacağını aktaran Özyurt, "Geçerken köprüyü inceleme fırsatım oldu. Gerçekten bir mühendislik harikası diyebilirim." dedi.

8 aylık bebekleriyle köprüyü geçtiler

Özlem Temel de eşi Mustafa, oğlu Emre ve 8 aylık bebeği Eymen Efe Temel ile köprüyü görmek için güzergahtan geçiş yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Çok güzel bulduk. Çok heyecanlandık geçerken. Çok güzel bir yolu var, trafik yok, beklemek yok. Daha önce gemiyle sanıyorum 40 dakikadan fazla sadece yolculuk sürüyordu. Bir de beklemeyi eklersen saatler alıyordu. Şu anda çok rahat bir yolculuk yaptık. 8 aylık bebeğimiz de bu yolculuğa katıldı. Zaten çok şanslı bir bebek. Oda bu köprünün güzelliğini görmüş oldu." 

Uluslararası bir şirkette şoförlük yapan Sinan Çiftçi, Kapıkule'ye gittiğini belirterek, "Ben de bugün köprüden geçmek istedim. Köprü çok güzel olmuş. İstanbul'daki köprülerden daha güzel olmuş diyebilirim. Hayırlı olsun inşallah. Köprüyü 6 dakika gibi bir sürede geçtim sanırım, belki daha az sürmüş olabilir. Diğer türlü gemiyle saatler bekliyorduk. Kuyruk uzadıkça uzuyordu. Yaz aylarında ve tatillerde daha çok sıkıntı oluyordu. Şu anda sıra yok, süre çok kısa." ifadesini kullandı.

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