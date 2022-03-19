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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı

Zeynep Rakipoğlu   | 19.03.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

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