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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin’deki Taşucu Limanı'ndan ayrılıyor.
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Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Murat Temizer   | 09.08.2022
Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.

Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.

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