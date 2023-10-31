2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.
Ankara
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz İnşallah. Yüce Rabbimiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin. pic.twitter.com/qBMZTC71dB— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 31, 2023
Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.