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Eğitim

Üniversitelerde e-Devlet üzerinden belge doğrulama hizmeti başladı

Türkiye'deki 111 üniversite, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için e-Devlet belge doğrulama işlemini kullanmaya başladı.

Selma Kasap   | 07.07.2021
Üniversitelerde e-Devlet üzerinden belge doğrulama hizmeti başladı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulamasıyla 111 üniversitede oluşturulan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu kontrol edilebilecek.

Belge doğrulama sayfasına e-Devlet üzerindeki ilgili bölümden, belgelerin alt kısmındaki "Belge Takip Adresi" linkinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan "karekod" kullanılarak ulaşılabilecek.

e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler arasında daha önce "Öğrenci Danışman Bilgileri", "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama", "Sınav Sonucu Sorgulama" ve "Üniversite Akademik Takvimi" gibi hizmetler yer alırken yeni uygulamaya geçen "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama " ile tüm bilgi ve belgelerin de doğruluğu dijital ortamda sağlanmış oldu.

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