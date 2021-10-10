Dolar
8.97
Euro
10.38
Altın
1,756.66
ETH/USDT
3,555.30
BTC/USDT
54,892.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin Genel İstişare Kurulu Toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.10.2021
Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun'da, 17 Ekim 2017'de yapılan düzenleme sonucu, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı.

Kanunda belirlenen sürenin 6 Aralık 2019'daki düzenleme ile 3 yıl daha uzatıldığı, ayrıca tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındığı da anımsatıldı.

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükünün azaltıldığı, bürokratik süreçlerin de kısaldığı ifade edilen açıklamada, bu sayede, 2017'den bugüne kadar 275 bin 808 kişinin soyadını, 121 bin 65 kişi ise ismini düzelttiği kaydedildi.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşların 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların oranı yüzde 80'i geçti
Aşı yaptırmayı ihmal eden Kovid-19 hastası: Aşı olmayan insan kendi katili gibidir
Rize'de sağlık çalışanları zorlu coğrafyada aşı çalışmalarını sürdürüyor
ABD'li ilaç firması Moderna, Kovid-19 aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Türkiye'de 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

112 acil çağrı merkezleri son 3 ayda 31 milyon 964 bin çağrıyı cevapladı

112 acil çağrı merkezleri son 3 ayda 31 milyon 964 bin çağrıyı cevapladı

Ad ve soyadı değişikliği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

'Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi' sonuçları açıklandı

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu

Bingöl'de iki işçi, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldu