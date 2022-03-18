Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,952.60
BTC/USDT
41,799.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
logo
Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Cem Şan   | 18.03.2022
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Çanakkale

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece de ışık gösterisi yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışık gösterisinde dev spotlarla denize ve gökyüzüne ışık yansıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale'de

MSB yayımladığı videolu mesajla Çanakkale şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın destan yazdığı topraklarda görevlendirilmenin gururunu yaşıyor

Büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın destan yazdığı topraklarda görevlendirilmenin gururunu yaşıyor
Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti