Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

11 il için kuvvetli yağış uyarısı Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.