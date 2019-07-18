Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

Ankara
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.
Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.