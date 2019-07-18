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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Guilherme ile yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı

Volkan Kaşik   | 18.07.2019
Yeni Malatyaspor Guilherme ile yeniden anlaştı

Malatya

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadeleri kullanıldı.

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