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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sezer Yavuz   | 18.07.2019
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

İstanbul

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Galatasaray'dan 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezon resmi maçlarda forma giyemedi.

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