Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Galatasaray'dan 2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezon resmi maçlarda forma giyemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.