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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'da orta saha transferi

Malatya ekibi, Avustralya'nın Melbourne takımında forma giyen Luke Brattan ile prensipte anlaştı.

Emrah Gökmen   | 09.07.2019
Yeni Malatyaspor'da orta saha transferi

Malatya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan ile prensipte anlaştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu Avustralya'nın Melbourne takımında forma giyen Luke Bratan ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "Son dakika bir aksilik çıkmazsa, inşallah oyuncuyu 2 yıllığına kadromuza katacağız. Futbolcu, 14 Temmuz'da Bolu'da başlayacak ikinci kamp döneminde takımımızla antrenmanlara başlayacak." diye konuştu.


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