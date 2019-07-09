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Spor, Futbol

Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 27 yaşındaki defans oyuncusu Osman Çelik'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sinan Özmüş   | 09.07.2019
Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar ayrıldı

Antalya

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Osman Çelik ile karışılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Verdiği hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Osman Çelik, daha önce Kardemir Karabükspor'a kiralanmış, iki yıl burada oynadıktan sonra 2018-2019 sezonu başında takıma dönmüştü.

Çelik, geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta görev yaptı.


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